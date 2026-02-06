Spar blijft in Frankrijk in handen van Casino tot 2039

De Franse retailgigant Casino heeft zijn partnerschap met Spar International met maar liefst veertien jaar verlengd. Tot 2039 blijft de groep de exclusieve masterfranchisenemer van het Spar-merk in Frankrijk.

“Cruciale zekerheid”

Casino en Spar werken al bijna dertig jaar samen in Frankrijk, waar Spar momenteel meer dan 700 winkels telt, voornamelijk in handen van franchisenemers. De formule heeft vooral lokale aanwezigheid, met een sterke focus op seizoensgebonden zones zoals skigebieden, kustregio’s en Corsica. Het nieuwe akkoord is uitzonderlijk lang, want voorheen werd het contract om de tien jaar verlengd, zo meldt Linéaires.

Volgens Philippe Palazzi, CEO van Casino, biedt de verlenging “een strategische zekerheid die cruciaal is om de vernieuwing van het Spar-netwerk te versnellen”. Dat vernieuwingsproces is al volop aan de gang: vorig jaar lanceerde Casino het nieuwe winkelconcept Origines, met nadruk op authenticiteit en lokale producten.

De verlenging van het contract komt op een cruciaal moment voor Casino. De groep, die de afgelopen jaren kampt met financiële uitdagingen, ziet in Spar een stabiele pijler binnen zijn portfolio. Maar ook voor Spar International, onder leiding van CEO Tobias Wasmuht, is de deal een mijlpaal: “Spar is al 70 jaar aanwezig in Frankrijk, en Casino heeft daar de afgelopen decennia een sleutelrol in gespeeld.”