Sportvoedingsmerk XXL Nutrition opent eigen flagship-gym

Het Nederlandse sportvoedingsmerk XXL Nutrition, van oorsprong een onlinespeler, breidt zijn fysieke voetafdruk uit met een eigen fitnesscentrum: in het centrum van Helmond opent komende zomer de eerste XXL Gym.

Logische stap

Het fitnesscentrum met een oppervlakte van ruim 1.500 vierkante meter opent naar verwachting in augustus de deuren naast de Albert Heijn XL in het centrum van Helmond, de stad waar het allemaal begon voor het merk. De locatie kan op een later moment mogelijk nog met circa 1.000 vierkante meter worden vergroot. Voor het bedrijf dat van oorsprong een online retailer is, betekent dit opnieuw een uitbreiding in de fysieke markt.

De XXL Gym richt zich op een breed sportpubliek en wordt uitgerust met de nieuwste apparatuur. Er zullen personal trainers beschikbaar zijn, net als aanvullende diensten zoals osteopathie en fysiotherapie. Ook komt er in de nieuwe sportschool een officiële Hyrox Training Club van zo’n 300 vierkante meter. Uiteraard zullen sporters in de gym het complete assortiment supplementen, sportvoeding, accessoires en sportswear van XXL Nutrition terugvinden.

“De XXL Gym sluit logisch aan bij het merk dat we de voorbije jaren hebben opgebouwd”, zegt XXL Nutrition-CEO en oprichter René van der Zel. “Hoewel de online verkoop een solide basis blijft vormen, zijn onze producten tegenwoordig ook verkrijgbaar in duizenden sportscholen, supermarkten, tankstations, scholen, verzorgings- en ziekenhuizen.” XXL Nutrition is marktleider op het gebied van sportvoeding en -supplementen in de Benelux en doorbrak in 2025 de mijlpaal van 100 miljoen euro omzet.