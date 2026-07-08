Staking bij AB InBev voorbij na akkoord over extra personeel

De staking in de depots van AB InBev is voorbij. Vakbonden en directie bereikten woensdagochtend een akkoord over extra aanwervingen in het Leuvense magazijn, waar de werkdruk de voorbije maanden sterk was opgelopen.

Personeel tekort

De arbeiders stoppen met hun actie nu AB InBev belooft vier vaste en twee tijdelijke medewerkers aan te werven. In het Leuvense depot werken vandaag 27 arbeiders en vier bedienden. Daarnaast engageert de brouwer zich om arbeiders die met pensioen gaan te vervangen.

De staking brak eind vorige week uit. Het conflict draaide rond de reorganisatie van de logistieke stromen. Enkele maanden geleden hervormde AB InBev zijn stockagemagazijn in Antwerpen tot een depot dat bier uit Leuven ontvangt en via Antwerpen verder verdeelt. Daardoor kwam er meer werk terecht in Leuven, zonder dat daar volgens de bonden voldoende extra personeel tegenover stond.

Dinsdagavond leek een akkoord nog ver weg. De onderhandelingen dreigden vast te lopen, maar de partijen gingen woensdagochtend om 5.30 uur opnieuw rond de tafel. Toen kwam de directie alsnog met een voorstel dat de bonden voldoende vonden.

Leveringen in gedrang

De actie verstoorde de bevoorrading van cafés en restaurants. Ook andere depots legden uit solidariteit het werk neer. Volgens de vakbonden gaf AB InBev tijdens het voorbije weekend voorrang aan de bevoorrading van muziekfestivals, waaronder Rock Werchter. Drankenhandelaars konden volgens hen zelf bier ophalen in de depots om cafés en restaurants te beleveren.

Al minimaliseert AB InBev de impact: de meeste cafés voldoende biervoorraad om enkele dagen te overbruggen, aldus het bedrijf. Met het akkoord koopt AB InBev sociale rust in een gevoelige periode voor de horeca. De zomer, festivals en voetbalwedstrijden verhogen de druk op de bierlogistiek. De komende dagen moet blijken hoe snel de brouwer de achterstand in de leveringen wegwerkt.