Staking verstoort distributie bij AB InBev, leveringen lopen vertraging op

Bij AB InBev is een staking uitgebroken in het distributiedepot in Leuven. Werknemers legden woensdag het werk neer na het ontslag van een vaste medewerker, volgens de vakbond de druppel die de emmer na maandenlange spanningen deed overlopen.

Ontslag zet kwaad bloed

Volgens ACV sleept het conflict al aan sinds maart, toen AB InBev de werking van het depot wijzigde. Het bedrijf centraliseerde magazijnactiviteiten in Leuven, dat naast de eigen regio ook de bevoorrading voor Hasselt verzorgt. Volgens de vakbond leidde die reorganisatie tot een te hoge werkdruk.