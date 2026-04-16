Tesco plukt vruchten van prijsinvesteringen maar vreest impact Iran-oorlog

Hoewel de Britse marktleider Tesco er een meer dan uitstekend jaar op heeft zitten, blijft de supermarktketen erg voorzichtig in zijn vooruitzichten, gezien de toegenomen onzekerheid als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten.

Hoogste marktaandeel in tien jaar

Tesco zag de omzet met 4,6% stijgen naar 66,6 miljard pond (76,6 miljard euro) in het afgelopen gebroken boekjaar 2025-26, dat eindigde op 28 februari. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 3,5%. In alle regio’s en activiteiten deed de retailer het goed: het Verenigd Koninkrijk noteerde 4,2% groei, de Republiek Ierland +4,6%, Booker +0,2% en Centraal-Europa +2,2%.

De gecorrigeerde bedrijfswinst steeg met 0,6% tegen constante koersen tot 3,152 miljard pond (3,6 miljard euro). Het marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk bereikte 28,5%, een stijging van 0,24% op jaarbasis en het hoogste niveau in meer dan tien jaar. De online omzet in het VK steeg met 11% naar meer dan 7 miljard pond (8 miljard euro), met een marktaandeel dat met 30 basispunten steeg tot 35,7%. De snelle bezorgdienst Tesco Whoosh groeide met 51% tot meer dan 400 miljoen pond (460 miljoen euro).

Prijsverlagingen en loonsverhogingen

Het besparingsprogramma “Save to invest” leverde Tesco de afgelopen vier jaar meer dan 2,2 miljard pond op, geld dat de retailer investeerde in prijsverlagingen en loonsverhogingen. De retailer verdrievoudigde het aantal producten met dagelijkse lage prijzen tot 3000 en garandeert nu een “Aldi Price Match” voor meer dan 600 producten. Tegelijk groeide de omzet van premium huismerk Tesco Finest met 15% tot een omzet van 3 miljard pond (3,45 miljard euro), meldt CEO Ken Murphy. Het mode-huismerk F&F groeide met 5,1% tot meer dan 1,2 miljard pond (1,4 miljard euro).

Toch blijft de topman voorzichtig. Gezien de toegenomen onzekerheid als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten geeft Tesco een bredere prognose dan eerder gepland. Veel zal immers afhangen van de duur van het conflict en met name van de mogelijke gevolgen voor Britse huishoudens en de economie in bredere zin. “In dit stadium verwachten we voor het boekjaar 2026/27 een gecorrigeerde bedrijfswinst tussen de 3,0 en 3,3 miljard pond te realiseren,” aldus de retailer. “We zullen er alles aan blijven doen om onze klanten de allerbeste prijzen, kwaliteit en service te bieden, en streven ernaar dit jaar nog eens 500 miljoen pond te besparen via ons ‘Save to Invest’-programma, om investeringen in ons klantenaanbod te helpen financieren.”