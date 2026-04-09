Tesco test nieuwe AI-assistent

Ongeveer 280.000 medewerkers van de Britse supermarktketen Tesco krijgen vroegtijdig toegang tot een nieuwe AI-assistent die klanten helpt bij het plannen van maaltijden en het samenstellen van boodschappenmandjes.

Inspiratie bieden

Tesco plant om een nieuwe AI-assistent toe te voegen aan zijn app. De komende weken zullen ongeveer 280.000 medewerkers uitgenodigd worden om die assistent in de praktijk te testen. Ze krijgen de kans om feedback te geven die een belangrijke rol zal spelen bij het verder vormgeven van de tool, voordat hij later dit jaar uiteindelijk voor alle klanten wordt gelanceerd.

De AI-assistent zal klanten in eerste instantie helpen bij het plannen van maaltijden, door inspiratie te bieden in de vorm van gepersonaliseerde receptideeën, waarbij ook rekening wordt gehouden met verschillende voedingsvoorkeuren. Zodra een klant een recept heeft gevonden dat past bij het soort maaltijd dat hij of zij in gedachten had, kan de AI-assistent de klant vervolgens helpen bij het samenstellen van een boodschappenmandje binnen de app.

De assistent zal klanten ook helpen om aan de slag te gaan met restjes in de koelkast of voorraadkast, wat hen geld en tijd bespaart, voedselverspilling tegengaat en het plannen van maaltijden een stuk minder stressvol maakt.

Winkelervaring personaliseren

“Op de lange termijn heeft deze assistent het potentieel om de manier waarop mensen bij ons winkelen te transformeren – door de kracht van AI te benutten om de winkelervaring voor onze klanten te personaliseren op manieren die hen uiteindelijk tijd en geld besparen”, zegt Ken Murphy, CEO van Tesco.

Achter de schermen ondersteunt AI de activiteiten van Tesco al jaren, onder andere voor het personaliseren van Clubcard-aanbiedingen en het verbeteren van operationele processen. De retailer heeft de omvang van zijn technologieteam de afgelopen vijf jaar verdubbeld en heeft een driejarig strategisch partnerschap gesloten met de Europese AI-startup Mistral om nieuwe AI-mogelijkheden te ontwikkelen.