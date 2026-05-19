Oil & Vinegar maakt doorstart onder Belgisch-Nederlands duo

Oil & Vinegar krijgt een nieuwe toekomst na het faillissement van moederbedrijf Assisi. De culinaire winkelketen maakt een doorstart onder leiding van Voets Specialiteiten uit Nederland en het Belgische Triple Invest.

Drie winkels nog onzeker

Assisi, het internationale hoofdkantoor van Oil & Vinegar in Oosterhout, ging op 9 april failliet. De curatoren zochten sindsdien naar een oplossing voor de keten. Nu komt die er via een samenwerking tussen Voets Specialiteiten, een Nederlandse distributeur van delicatessen, en Triple Invest, een Belgische groep die zelf drie Oil & Vinegar-franchisewinkels uitbaat.