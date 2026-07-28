Unilever boekt “beste volumegroei in meer dan tien jaar”

Unilever presteerde in het tweede kwartaal de sterkste volumegroei in meer dan tien jaar. De focus lag op beauty en huishoudproducten, nu de fooddivisie weldra in handen komt van de Amerikaanse sauzenproducent McCormick.

Huishoudproducten blinken uit

Unilever rapporteerde een onderliggende omzetgroei van 5,8%, quasi volledig dankzij extra verkopen: de volumegroei bedroeg 5,5%. Het volume steeg zo fors sterker dan de verwachte 2,29%. Huishoudelijke verzorging leidde de dans met een onderliggende omzetgroei van 7,6%, gevolgd door de tak ‘schoonheid & welzijn’ die 5,9% pluste. Voeding liet een bescheiden groei van 1,2% zien.