Zuinige Amerikaanse consument blijft zorgenkind voor PepsiCo

PepsiCo boekt omzetgroei dankzij goede prestaties op de internationale markten. Amerikaanse consumenten echter besparen op hun voedingsaankopen, vooral als gevolg van hoge benzineprijzen.

Herstel vergt tijd

De producent van Pepsi, Lay’s en Doritos zag de omzet in het tweede kwartaal stijgen met 6,4% naar 24,18 miljard dollar. De nettowinst steeg naar 2,98 miljard dollar, of 2,18 dollar per aandeel, een stijging met 3,8%. In voeding stegen de volumes met 3%, in dranken met 2%. Dat zijn goede cijfers, grotendeels in lijn met de verwachtingen. Toch maken waarnemers en beleggers zich wat zorgen.