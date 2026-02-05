About You lanceert outlet in Nederland en Zwitserland

Modemarktplaats About You lanceert zijn outlet met meer dan 100.000 afgeprijsde producten nu ook in Nederland en Zwitserland. Daarmee wordt het aanbod beschikbaar in 15 Europese landen.

“Strategisch belangrijke markten”

In de About You Outlet vinden onlineshoppers meer dan 100.000 producten uit verschillende categorieën, waaronder dames-, heren- en kindermode, schoenen, accessoires en sport- en lifestyle artikelen. Klanten profiteren van exclusieve deals met kortingen tot wel 70% op bekende merken. Wekelijks gaan er meer dan 50 nieuwe deals live, die dagelijks starten en telkens zeven dagen beschikbaar zijn.

“Met de lancering van de About You Outlet in Nederland en Zwitserland versterken we ons aanbod in voor ons strategisch belangrijke markten. Off-price is een centraal onderdeel van onze groeistrategie en verbindt sterke merken met aantrekkelijke prijzen en een zeer dynamische shoppingervaring,” aldus Tarek Müller, medeoprichter en co-CEO van de About You Group.

Na de start van de eerste About You Outlet in 2022 in Duitsland en de uitbreiding naar andere landen, is het outletaanbod nu beschikbaar in 15 Europese markten. In totaal heeft het platform 8,5 miljoen leden in Europa.