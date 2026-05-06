Geschreven door Pauline Neerman
Europa blokkeert Franse wet tegen (ultra) fast-fashion

Mode6 mei, 2026
© Graffitimi / Shutterstock.com

Frankrijk loopt tegen een juridische muur aan in zijn strijd tegen ultrafast-fashion. De zogeheten Loi Violland, bedoeld om de impact van goedkope kledinggiganten als Shein en Temu te beteugelen, stuit op verzet van de Europese Commissie.

Brussel vreest lappendeken

De wet, genoemd naar politica Anne-Cécile Violland, werd al goedgekeurd door het Franse parlement en senaat. Centraal staan drie pijlers: een milieuheffing van maximaal 10 euro per kledingstuk tegen 2030, een verbod op reclame voor ultrafast-fashion en verplichte transparantie over de milieu-impact van producten.

