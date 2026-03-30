AI neemt het roer over: Belgische webshop draait volledig autonoom

Een primeur in België: een webshop die volledig door artificiële intelligentie wordt gerund, zonder enige menselijke tussenkomst. Het project Is This Real? ontwerpt en print T-shirts, maar volledig autonoom: van productontwerp tot marketing en verkoop, AI neemt alle beslissingen.

Webshop zonder mensen

De webshop Is This Real? verkoopt print-on-demand T-shirts, waarbij elk design dagelijks door AI wordt gegenereerd op basis van het laatste nieuws. Elk design is slechts 24 uur beschikbaar, waarna het weer verdwijnt. AI bepaalt echter niet alleen het product en het ontwerp, maar ook hoe het wordt gepositioneerd en gepromoot. Het systeem kiest ook de marketingstrategie, lanceert campagnes via AI-avatars en verstuurt geautomatiseerde nieuwsbrieven.

Voor de consument lijkt het een gewone online aankoop, maar achter de schermen is er geen menselijke beslissing genomen. “Wat eruitziet als een eenvoudige webshop, is in werkelijkheid een ecosysteem van AI-systemen die samenwerken”, aldus Studio Fledge, de techpartner achter het project. De opbrengst gaat integraal naar Awel, de kinder- en jongerentelefoon.

Experiment met een boodschap

Het project is in de eerste plaats een experiment. “Met NXTGN proberen we voorbij de hype rond AI te kijken en te begrijpen wat er écht verandert”, zegt Pieter De Buysser, oprichter van NXTGN. “Is This Real? onze manier om de technologische én strategische grenzen van AI-automatisering af te tasten, maar tegelijk ook het debat over die grenzen aan te wakkeren.”

De vraag die centraal staat: wat betekent het als AI een volledig bedrijf kan runnen? Hoe bepalen ondernemers wat ze wel of niet automatiseren? “Dit is nog maar het begin. AI kan vandaag al veel meer dan mensen denken”, zeggen de initiatiefnemers. “De vraag is dus niet alleen wat AI kan automatiseren, maar ook wat we als bedrijf bewust menselijk willen houden.”