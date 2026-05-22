Puig en Estée Lauder beëindigen fusiegesprekken

Er komt dan toch geen fusie of overname tussen het Spaanse modehuis Puig (bekend van Dries Van Noten en Jean Paul Gaultier) en de Amerikaanse cosmeticagroep Estée Lauder. De bedrijven hebben de gesprekken stopgezet en zullen hun zelfstandige koers verderzetten.

Knelpunten

In maart dit jaar raakte bekend dat de Amerikaanse cosmeticareus Estée Lauder verregaande gesprekken voerde over een fusie met het Spaanse Puig, eigenaar van merken als Nina Ricci en en Paco Rabanne. Een fusie had kunnen leiden tot een luxeconcern met een jaaromzet van zo’n 20 miljard dollar (18 miljard euro). Donderdagavond lieten beide bedrijven gelijktijdig weten dat die onderhandelingen niet tot een akkoord hebben geleid. Eén van de knelpunten in de onderhandelingen was het eisenpakket van Charlotte Tilbury, vertellen ingewijden tegenover Bloomberg. Na de berichtgeving daalde het aandeel Puig, terwijl Estée Lauder net koerswinst boekte.

In een persbericht noemt Puig het proces verrijkend. Het bedrijf onderstreept de gezondheid van het bedrijfsmodel en blijft gefocust op waardecreatie voor aandeelhouders. De groep sluit nieuwe dossiers voor fusies en overnames niet uit en houdt vast aan zijn strategische prioriteiten.

De verklaring van The Estée Lauder Companies volgt inhoudelijk dezelfde lijn. Het bedrijf bblijft de strategie uitvoeren binnen het programma “Beauty Reimagined” en sluit desinvesteringen niet uit. “We geloven dat we in een unieke positie zijn om wereldwijd duurzame langetermijngroei aan te jagen,” aldus Stéphane de La Faverie, voorzitter en CEO.