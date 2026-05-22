Ralph Lauren neemt omzetkaap van 8 miljard dollar

Ralph Lauren boekt beter dan verwachte resultaten en doorbreekt voor het eerst de omzetgrens van 8 miljard Amerikaanse dollar. Een versnelling in het vierde kwartaal, gedreven door Azië en sterke directe verkoopkanalen, stuwt de jaarcijfers.

Groei in alle regio’s

Over het volledige boekjaar 2026 steeg de netto-omzet met 14,6% naar 8,11 miljard Amerikaanse dollar (6,99 miljard euro), goed voor 11,8% groei in constante valuta. De nettowinst komt uit op 941,10 miljoen Amerikaanse dollar (810,81 miljoen euro), tegenover 742,90 miljoen Amerikaanse dollar (640 miljoen euro) een jaar eerder. De prestaties liggen boven de marktverwachtingen.