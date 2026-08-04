AI stuwt winstgroei Zalando
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- Herstructurering veroorzaakt forse omzetdaling bij Hugo Boss
Net als in het eerste kwartaal zag Hugo Boss ook in het tweede kwartaal van 2026 de omzet en de winst verder dalen, als gevolg van een strategische heroriëntatie, maar ook van een afname in de consumentenbestedingen en geopolitieke onzekerheid.
- El Corte Inglés versnelt internationale groei dochterketen SferaMode3 augustus, 2026
Sfera, de modeketen die eigendom is van de Spaanse warenhuisgroep El Corte Inglés, opende vorig jaar 28 winkels buiten Spanje, waarmee het internationale winkelnetwerk van de keten van 346 naar 367 verkooppunten groeide, vooral via franchise.