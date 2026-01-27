Chinees Anta Sports wordt grootste aandeelhouder Puma

De Chinese sportkledijgroep Anta, die ook eigenaar van is van Jack Wolfskin en Fila, neemt het belang van de Franse familie Pinault in het Duitse sportmerk Puma over en wordt zo de grootste aandeelhouder.

Multimerkenstrategie versterken

De deal waarover al maanden gespeculeerd werd, is nu ook bevestigd: Anta Sports Products, verwerft een belang van 29,06 procent in Puma van de familie Pinault, voor ongeveer 1,5 miljard euro. Daarmee wordt Anta de grootste aandeelhouder van de Duitse sportkledingfabrikant. Het Chinese bedrijf is niet van plan om ook de overige aandeelhouders van Puma uit te kopen, maar wil wel zetels in de raad van bestuur van Puma verwerven.