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Geschreven door Pauline Neerman
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Armani verdubbelt winst en vecht boete voor uitbuiting aan

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Mode23 juli, 2026
Shutterstock.com

Giorgio Armani zag de nettowinst in 2025 ruim verdubbelen tot 67 miljoen euro. Nu trekt het Italiaanse modehuis naar de rechter tegen een boete voor arbeidsuitbuiting in de toeleveringsketen.

Minder verkocht, meer verdiend

De winstcijfers vormen de eerste jaarresultaten die Armani publiceert sinds het overlijden van oprichter Giorgio Armani in september vorig jaar. Het moederbedrijf keerde ongeveer de helft van de nettowinst uit als dividend, blijkt uit documenten die het bedrijf heeft gedeponeerd.

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