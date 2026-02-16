Sneakermerk Asics boekt recordresultaten in 2025

Terwijl Nike uit het dal klautert en Puma beterschap zoekt in Chinese handen, groeit Asics onverstoorbaar verder. Het Japanse sneakermerk sluit boekjaar 2025 af met recordcijfers en groei over de hele lijn, voor het vierde jaar op rij.

Vierde recordjaar

Zowel de omzet als de winst bereikten nieuwe hoogtes bij Asics. De jaaromzet bedroeg 810,9 miljard Japanse yen (4,87 miljard euro), liefst 19,5% meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 14,2 miljard Japanse yen (85,2 miljoen euro).