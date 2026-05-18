Gaat Primark nu toch voor “volwaardige” e-commerce?

Primark, de fast-fashionretailer die tot nu toe de lokroep van e-commerce weerstond, zou een onlinedistributiecentrum willen kopen. Het kledingmerk biedt nu enkel (beperkte) click&collect aan, maar komt daar verandering in?

Primark heeft recent mee geboden op het enorme onlinefulfilmentcentrum van Asos, waar uiteindelijk warenhuisketen Marks & Spencer voor 67,5 miljoen pond (zo’n 78 miljoen euro) mee aan de haal is gegaan. Dat meldt de Britse krant The Times, die daaruit afleidt dat Primark mogelijk verder wil gaan dan de huidige click&collect.