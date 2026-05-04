Claire’s maakt doorstart in Britse winkelstraten met 50 winkels

Claire’s keert vanaf juni terug naar de Britse winkelstraten met ongeveer vijftig winkels, onder leiding van de huidige Europese franchisepartner Julien Jarjoura. De herstart volgt kort na de sluiting van de laatste Britse vestigingen eind april, waarbij meer dan 1.000 banen verloren gingen.

“Claire’s zal niet verdwijnen”

Jarjoura, die al zo’n 240 winkels van Claire’s runt in andere Europese landen, heeft een akkoord gesloten met de Amerikaanse merkeigenaar Ames Watson voor het uitbaten van de Britse activiteiten en rondt naar eigen zeggen momenteel nieuwe huurovereenkomsten met verhuurders af. Hij plant een uitroltempo van vier tot tien winkels per week vanaf juni. De doorstart heeft geen betrekking op het vroegere hoofdkantoor in Birmingham, en evenmin op de bestaande voorraad die door curatoren wordt beheerd. De nieuwe Britse entiteit opereert zelfstandig en schuldenvrij, met investeringen uit eigen middelen.

“Ik vind het zo jammer om te zien hoe zo’n mooi bedrijf ten onder gaat,” zegt Jarjoura aan The Guardian. “Het merk was eigenlijk al ten dode opgeschreven, maar wij blazen het nieuw leven in. Veel mensen denken dat Claire’s een Brits merk is. Het is enorm populair in het Verenigd Koninkrijk en het zal zeker niet verdwijnen.” Wel wil hij het merk herpositioneren: de retailer was te afhankelijk geworden van grote kortingen, meent hij. “Wij zijn geen discountwinkel maar we verkopen graag spullen voor een eerlijke prijs.”

Claire’s kwam na een schuldbeschermingsprocedure in de VS in 2025 in handen van het investeringsfonds Ames Watson. Als gevolg van de liquidatie in de Verenigde Staten vielen ook de Europese dochterbedrijven van van de retailer één na één om. Vorige maand moest de keten opnieuw de handdoek gooien in het VK, na een mislukte doorstart onder de nieuwe eigenaar Modella Capital. Daarbij verdwenen 154 winkels en 1.300 banen.