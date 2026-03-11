Derde recordwinst op rij voor Inditex

Inditex, eigenaar van Zara, Bershka en Massimo Dutti, haalde in 2025 opnieuw een recordwinst. Dat is al voor het derde jaar op rij, ondanks toenemende concurrentie van ultrafastfashionbedrijven zoals Shein.

Minder winkels, meer omzet

De nettowinst steeg vorig jaar met 6% tot 6,2 miljard euro, terwijl de omzet met 3,2% klom tot 39,9 miljard euro. Zowel de winkels als de onlinekanalen droegen bij aan die groei. Volgens Inditex werden de nieuwe collecties goed ontvangen door klanten. De brutowinst steeg met 3,9% tot 23,2 miljard euro, terwijl de brutomarge uitkwam op 58,3%.