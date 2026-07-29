Frasers Group neemt nu ook belang in Burberry

De honger van Frasers Group-eigenaar Mike Ashley lijkt nog lang niet gestild: na eerdere participaties in Mulberry en Hugo Boss meldt de groep nu ook een belang in het Britse luxemerk Burberry.

Plannen onduidelijk

De Britse Frasers Group, eigenaar van merken als Sports Direct, Flannels en House of Fraser, heeft een potentieel belang van 4,2% in de stemrechten van Burberry in handen. Dit belang heeft het bedrijf verkregen via de verkoop van zogenaamde putopties: als die worden uitgevoerd komt Frasers in de top tien van de grootste aandeelhouders van Burberry.

Het is niet de eerste verrassende investering van het bedrijf van miljardair Mike Ashley. Frasers is de op één na grootste aandeelhouder van handtassenmaker Mulberry en is ook de grootste aandeelhouder van Hugo Boss. De groep heeft zelfs een overnamebod gelanceerd op het Duitse modebedrijf.

Wat Frasers precies van plan is met de participatie in Burberry, is niet duidelijk: het bedrijf geeft geen verdere commentaar. Volgens waarnemers is het een strategie om de relaties met belangrijke leveranciers te versterken. Frasers verkoopt de collecties van Burberry op z’n website en in de winkels van Flannels.