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Geschreven door Pauline Neerman
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Kering opgelucht: Gucci op weg naar (broos) herstel

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Mode29 juli, 2026
© Shutterstock

Luxegroep Kering vond in het tweede kwartaal eindelijk de groei terug. Vlaggenschip Gucci kromp nog altijd, maar wist de neergang duidelijk af te remmen, vooral met dank aan Amerikaanse consumenten.

Uit het dal

Kering, het Franse concern achter onder meer Gucci, Yves Saint Laurent en Balenciaga, vertoonde in het tweede kwartaal de eerste tekenen van herstel. De omzet steeg op vergelijkbare basis met 2% tot 3,65 miljard euro. Een hele opluchting, want het gaat voor de luxegroep al kwartalen lang bergaf.

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