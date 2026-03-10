Brax bereikt hoogste omzet ooit

Leineweber, het moederbedrijf van Brax, noteerde in boekjaar 2025 opnieuw een omzetrecord. De modegroep rapporteerde groei in alle kanalen.

Groei in eigen retail

De onderneming zette vorig jaar 388 miljoen euro om, een toename met 7,5% tegenover een jaar eerder. Zonder de bijdrage van outdoorspecialist Fuchs Schmitt, die begin augustus 2024 werd overgenomen, kwam de groei uit op 5,3%.

De eigen retailactiviteiten trokken de resultaten mee omhoog. De online-omzet steeg met 12%, terwijl de verkoop in de Brax-winkels 5% hoger uitkwam. Geografisch bleef Duitsland de grootste markt: 66% van de totale omzet werd daar gerealiseerd, 34% kwam uit het buitenland.

Marketing- en verkoopverantwoordelijke Marc Freyberg sprak van een succesvol jaar. “Ondanks de uitdagende marktomstandigheden hebben alle merken, alle landen en alle kanalen ertoe bijgedragen om van 2025 weer een succesvol jaar voor Leineweber te maken,” zei hij. “Daar zijn we erg trots op, maar tegelijkertijd zien we ook de uitdagingen voor de toekomst.”