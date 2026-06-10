Hoe bruidsmodemerk Pronovias in het bootje stapt met franchise, Amerikanen en AI

Pronovias werkt aan een nieuwe start onder de vleugels van de Britse investeringsgroep Cap Capital. Het Spaanse merk voor trouwkledij ontsnapte zo nipt aan het faillissement, en heeft nu een nieuw strategisch plan klaar.

Minder eigen winkels, meer franchise

Volgens de directie begint Pronovias aan “een nieuw hoofdstuk” onder controle van Cap Capital. De groep wil daarbij voortbouwen op de fundamenten die het merk ooit groot maakten: design, kwaliteit, innovatie en een uitgesproken internationale focus. Wel wil de nieuwe eigenaar Pronovias herpositioneren met een moderner, geconnecteerd bedrijfsmodel.