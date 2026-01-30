Adidas behaalt hoogste omzet ooit

Adidas heeft 2025 afgesloten met een recordomzet. Op basis van voorlopige, niet-geauditeerde cijfers groeide ook de winst fors en hield de groep de marges op peil. Het bedrijf verkocht meer producten tegen de volle prijs.

Boven verwachting

Adidas realiseerde een groepsomzet van 24,8 miljard euro in 2025, een groei met 4,8% tegenover 23,7 miljard een jaar eerder, en dat ondanks een ongunstige wisselkoersimpact van meer dan 1 miljard euro. Het bedrijf zag een dubbelcijferige groei in alle markten en kanalen. De bedrijfswinst over het volledige jaar steeg met meer dan 700 miljoen tot 2,056 miljard euro. De brutomarge verbeterde met 0,8 procentpunt tot 51,6%.