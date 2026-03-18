Kiabi rolt marktplaats uit naar Spanje en Italië

Na de lancering in Frankrijk versnelt Kiabi zijn digitale transformatie met de verdere Europese uitrol van zijn marketplace, die het aanbod vergroot met externe merken. Spanje en Italië zijn eerst aan de beurt, later volgen andere landen.

Ecosysteem

Op zijn marktplaats introduceert Kiabi extra productcategorieën die het eigen assortiment aanvullen en zo het aanbod op het online platform vergroten. Het gaat om artikelen rond de kinderwereld, babyuitrusting en aanvullende producten voor het huis en het dagelijks leven, geïntegreerd op de website voor een meer complete winkelervaring. In de komende maanden voegt Kiabi stapsgewijs meer categorieën toe om dit ecosysteem verder te verbreden en zijn positie als steeds completere partner voor gezinnen te versterken.

Op de website herkennen klanten producten van externe verkopers dankzij een duidelijke vermelding op elke productpagina. Bestellingen met een mix van artikelen die Kiabi zelf verkoopt en marketplace-producten tonen de verschillende herkomst duidelijk gescheiden in de winkelmand, voor een transparante ervaring. Externe verkopers staan zelf in voor de verzending, de klantenservice en de afhandeling van klachten. Zij bepalen ook de leveringsmodaliteiten en -kosten.