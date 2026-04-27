Kinderkledingketen Tape à l’œil klimt uit het rood

Na een sanering en een koerswijziging is de Franse kinderkledingketen Tape à l’œil opnieuw winstgevend. Ook de omzet groeit weer, in een nochtans krimpende markt.

“Nog ruimte in het midden”

Tape à l’œil, afkomstig uit Noord-Frankrijk, realiseerde in 2025 een omzet van 200 miljoen euro, goed voor een stijging van 5%. De markt voor kindermode kromp nochtans met 0,9%. Ook klom de keten uit de rode cijfers, na een verlieslatende periode van 2022 tot en met 2024. Dat zegt topman Christophe Gaigneux, die medio 2024 aantrad, aan de krant Les Echos.