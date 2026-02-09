Marie Méro opent tweede Nederlandse vestiging in Sluis

Het Belgische modemerk Marie Méro breidt, na Maastricht, verder uit in Nederland met een tweede winkel in Sluis. De opening op 6 februari vormt de uitvalsbasis voor verdere internationalisering: de keten wil verder Nederland in.

Strategische keuze

“Sluis voelt als een logische stap voor ons,” zegt Ruben Van der Elst, zaakvoerder Marie Méro. “Dankzij de strategische ligging en de sterke toeristische aantrekkingskracht vormt Sluis voor ons de ideale uitvalsbasis voor verdere internationalisering, met de ambitie om later dieper Nederland in te trekken.”

Sluis, een populaire winkelbestemming op de grens van België en Nederland, heeft bovendien “een mooie mix van Belgische en Nederlandse klanten”. “Niet zomaar een winkelstad, maar een omgeving die rust en authenticiteit uitstraalt, precies hoe wij zijn en hoe wij met onze klanten willen omgaan”, vervolgt Van der Elst.

De locatie in de Kapellestraat (120 m²) is ingericht volgens het vernieuwde winkelconcept, met natuurlijke materialen en ruime paskamers voor een huiselijke sfeer. Tijdens het openingsweekend kunnen bezoekers er terecht voor persoonlijk stylingadvies. Marie Méro heeft inmiddels 13 eigen winkels.