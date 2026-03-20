Modedistributeur Gab vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

De Belgische modedistributeur Gab International start een gerechtelijke reorganisatie. Het bedrijf krijgt enkele maanden de tijd om een reorganisatieplan uit te werken.

Schulden bij merken

De komende maanden staan in het teken van het opstellen van een gedetailleerd reorganisatieplan, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het plan zal mogelijk niet alleen de financiële problemen aanpakken, maar ook de operationele strategie van het bedrijf herzien. De distributeur kampt immers met openstaande schulden bij verschillende modebedrijven en -merken, waaronder Ecoalf, Pepe Jeans, Strellson, Daniele Fiesoli, Clarks en United Legwear & Apparel.

Gab International, dat bijna veertig jaar geleden werd opgericht door Alain Broekaert, heeft een breed portfolio van tientallen merken. De afgelopen paar jaar nam de groep ook de Benelux-rechten op verschillende failliete modelabels over, waaronder Scotch & Soda en Clarks, om zelf opnieuw winkels te openen.