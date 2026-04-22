Moncler Groep noteert 12% procent hogere omzet

De Moncler Groep noteerde in het eerste kwartaal van 2026 een geconsolideerde omzet van 880,6 miljoen euro, goed voor een groei met 12% bij constante wisselkoersen, 6% gerapporteerd. Daarmee overtreft het bedrijf de verwachtingen.

Sterke prestatie in Azië

Het merendeel van de omzet komt van het merk Moncler, dat 766,5 miljoen euro omzette, een groei van 12% bij constante wisselkoersen. Het direct-to-consumer kanaal groeide met 14%, ondanks aanhoudende volatiliteit en een sterke vergelijkingsbasis, aldus het management. Wholesale steeg met 3%, in een context van verdere rationalisatie van het distributienetwerk.