Mud Jeans failliet, hoopt op doorstart

Het Nederlandse circulaire jeansmerk Mud Jeans is bezweken onder een te hoge schuldenlast en heeft het faillissement aangevraagd. CEO Dion Vijgeboom hoopt evenwel dat het verhaal hiermee niet eindigt.

Historische schuldenlast

Vijgeboom, die het duurzame bedrijf pas sinds januari leidt, maakt het nieuw bekend op LinkedIn. “De afgelopen maanden heeft ons team onvermoeibaar gewerkt om een duurzame toekomst voor dit bedrijf op te bouwen. We geloofden dat er een weg vooruit was. Maar ondanks al onze inspanningen bleek de financiële last van de historische schulden uiteindelijk te groot om te overwinnen”, schrijft hij.

Mud Jeans, opgericht in 2012, heeft bewezen dat circulaire mode modern en aantrekkelijk kan zijn, stelt hij. Het merk pionierde op het gebied van jeans van gerecycled katoen, introduceerde reparatie- en terugnameservices lang voordat deze de norm werden, en hielp aantonen dat circulariteit daadwerkelijk haalbaar is.

“We hopen oprecht dat dit faillissement niet het laatste hoofdstuk is, maar het begin van een nieuw hoofdstuk. Wij geloven dat dit merk, zijn producten, zijn gemeenschap en alles waar het voor staat een toekomst verdienen.”