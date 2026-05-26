Nike bereikt sociaal akkoord in Laakdal: 371 banen sneuvelen

In het distributiecentrum van Nike in Laakdal, België, vallen uiteindelijk maximaal 371 gedwongen ontslagen, een halvering ten opzichte van de oorspronkelijk aangekondigde 736 banen. De vakbonden zetten vooral in op een vrijwillige vertrekregeling.

Meerderheid akkoord

Nike kondigde in maart al aan dat het 411 banen zou schrappen in Laakdal, als gevolg van een vereenvoudiging van de logistieke organisatie (81 banen) en de afbouw van de weekendshift (330 banen). Op 29 april volgde nog een nieuwe klap: nog eens 325 functies in de weekshiften stonden op de helling. In totaal dreigden zo 736 banen verloren te gaan.

De vakbonden slaagden er tijdens de onderhandelingen in om het aantal gedwongen ontslagen terug te dringen tot 371. Het sociaal plan voorziet in extra premies bij gedwongen ontslag en een vrijwillige vertrekregeling, waardoor het aantal gedwongen ontslagen mogelijk nog verder kan dalen. De ontslagen treden in werking op 30 juni 2026, zo bevestigen de vakbonden.

Van donderdagmiddag tot zaterdagmiddag werden de bijna 5.000 werknemers van Nike in Laakdal geïnformeerd over het akkoord. Een stemming volgde, waarbij het voorstel met een ruime meerderheid werd goedgekeurd.