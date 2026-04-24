Nike schrapt wereldwijd nog 1.400 banen

Nike voert opnieuw een grote ontslagronde door, de tweede al dit jaar. Dit keer verdwijnen zo’n 1.400 jobs, vooral binnen de technologische afdelingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Focus op toevoer en technologie

De ingreep treft iets minder dan 2% van het wereldwijde personeelsbestand, zo blijkt uit een interne memo van operationeel directeur Venkatesh Alagirisamy die Reuters kon inkijken. De ontslagronde volgt op eerdere ingrepen. In januari schrapte Nike al 775 banen om de automatisering te versnellen en in het Europese logistiekcentrum in Laakdal (België) kondigde de sneakerfabrikant in maart nog 411 ontslagen aan.