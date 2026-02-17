Norah opent elke week nieuwe winkel: naar 165 vestigingen

Terwijl veel retailers de rem intrappen of zelfs afbouwen, kiest Norah resoluut voor groei. De damesmodeketen heeft de kaap van 165 winkels in Nederland in het vizier. De komende jaren openen tientallen nieuwe vestigingen.

Elke week een winkel

Sinds begin 2026 opent Norah iedere week een nieuwe winkel. Het jaar begon met een vestiging in ’s-Gravenzande, en inmiddels staat de teller op 119 winkels. De komende maanden volgen locaties in onder meer Katwijk, Valkenburg, Vught, Alblasserdam, Den Burg (Texel), Gorinchem, Woerden en Delft.