Opnieuw recordomzet voor Mango

Mango heeft in 2025 opnieuw recordcijfers geboekt, met een dubbelcijferige groei voor omzet én winst. De retailer, die ook de onlineverkopen sterk ziet stijgen, investeert verder in zijn winkelnetwerk en in AI.

Al één derde online

Mango realiseerde vorig jaar een omzet van 3,8 miljard euro, een groei met 13% – en bij constante wisselkoersen zelfs met 16%. De nettowinst steeg met 11% tot 242 miljoen. Damesmode blijft de belangrijkste pijler van het bedrijf, goed voor 79% van de totale omzet. De online verkopen vertegenwoordigen inmiddels een derde van de totale omzet van de modeketen.

De moderetailer investeerde afgelopen boekjaar bijna 225 miljoen euro in de uitbreiding en renovatie van zijn winkels, de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Palau-solità i Plegamans nabij Barcelona, en de ontwikkeling van technologische capaciteiten. Aan het einde van 2025 had Mango 2.931 verkooppunten in 120 markten wereldwijd.

AI-stylist

Toni Ruiz, voorzitter en CEO van Mango, wijst op de sterke internationale focus van Mango, waarbij nu al 78% van de totale omzet uit het buitenland komt. Belangrijke markten buiten Spanje zijn Frankrijk, Turkije, Duitsland en de VS. Ook Italië, het VK en Portugal hebben dit jaar marktaandeel gewonnen.

Nieuwe flagshipstores in onder andere Berlijn, Ankara, Chicago, Rome en München betekenden belangrijke stappen voor het bedrijf. Mango Teen heeft zijn winkelnetwerk verdubbeld, terwijl Mango Home zijn eerste vier zelfstandige winkels in Spanje heeft geopend.

De retailer blijft zich richten op de uitbreiding van fysieke winkels, maar benadrukt ook zijn leiderschap in de online modewereld. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in de vernieuwing van technologische capaciteiten, waaronder de lancering van een AI-gestuurde stylist. Daarnaast heeft Mango geïnvesteerd in logistiek om het operationele model aan te passen aan de behoeften van klanten.