Puig zet sta opzij bij eigen luxehuis

Puig, de groep achter luxemerken zoals Jean Paul Gaultier en Dries Van Noten, scheidt de functies van CEO en uitvoerend voorzitter door José Manuel Albesa aan te stellen als CEO. Marc Puig blijft uitvoerend voorzitter.

Nieuwe fase

Met de benoeming opent de Raad van Bestuur van Puig een nieuw hoofdstuk in de corporate governance. Marc Puig benadrukt dat de scheiding van de functies in lijn is met de hoogste normen van best practices voor beursgenoteerde bedrijven. “Ik heb meer dan 20 jaar nauw samengewerkt met José Manuel en ben ervan overtuigd dat zijn talent, leiderschap en visie hem de ideale persoon maken om CEO van Puig te worden,” aldus Puig.