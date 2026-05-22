Zara-eigenaar Inditex lanceert budgetketen Lefties nu ook in Frankrijk

Het Spaanse modeconcern Inditex heeft donderdag een eerste winkel van zijn low-cost merk Lefties geopend in Frankrijk. De keten wil een antwoord zijn op de opkomst van ultra-fast-fashion, terwijl Zara zich wat hoger in de markt positioneert.

Europese uitrol

De eerste Franse winkel van Lefties opende afgelopen donderdag in het winkelcentrum Valvert Croix Blanche, in Essonne, op ongeveer een uur van Parijs. Bij die ene winkel zal het niet blijven: Inditex rolt de budgetketen immers uit in heel Europa. Het merk is onder andere al aanwezig in Spanje, Portugal, Italië, Roemenië en Turkije, en zal later dit jaar de eerste winkels openen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.

Lefties positioneert zich als een goedkopere optie dan Zara, dat zich de afgelopen jaren wat hoger in de markt heeft gezet. Het budgetmerk is een directe reactie op de opkomst van ultra-fast-fashion merken zoals Shein. Het assortiment omvat damesmode, kinderkleding, babykleding, herenmode, woonaccessoires en schoenen, met de nadruk op basisstukken en essentiële kleding tegen erg lage prijzen, met bijvoorbeeld T-shirts voor 3,99 euro en jurken voor 15,99 euro.