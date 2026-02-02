“Saks beëindigt e-commercepartnerschap met Amazon”

De Amerikaanse warenhuisgroep Saks Global, die momenteel herstructureert, beëindigt naar verluidt zijn partnerschap met e-commercegigant Amazon, om zich te concentreren op activiteiten met meer potentieel.

Tegenwind van topmerken

De warenhuisketen wil de “Saks on Amazon”-webwinkel stopzetten om internetverkeer weer naar saks.com te leiden. Het partnerschap kreeg naar verluidt ook tegenwind van enkele topmerken van Saks, die vreesden dat verkoop op een e-commercewebsite voor de massamarkt hun merkpositionering zou verwateren. Dat heeft een interne bron vrijdag gemeld aan Reuters. Saks heeft zelf nog niet gereageerd op de berichtgeving. Een woordvoerder van Amazon zei enkel: “Naast de Saks-ervaring blijft de Amazon-luxewinkel een brede selectie van high-end designermerken aanbieden, en we voegen regelmatig meer luxemerken toe.”