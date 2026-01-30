Saks Off Fifth sluit 57 winkels en webshop

Luxewarenhuisgroep Saks Global gaat het merendeel van zijn goedkopere Saks Off 5th-winkels en de resterende Neiman Marcus Last Call-winkels sluiten in het kader van zijn herstructurering. Ook de e-commerceactiviteiten worden afgebouwd.

Schulden aflossen

In totaal zal de maatregel leiden tot de sluiting van 57 Saks Off 5th-winkels en vijf Neiman Marcus Last Call-winkels. In 34 winkels starten de opheffingsuitverkopen zaterdag, bij de overige 23 beginnen de uitverkopen op 2 februari. Twaalf winkels blijven (voorlopig?) open, terwijl ook de webshop van Saks Off 5th een liquidatieverkoop is begonnen.