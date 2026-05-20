Salomon-eigenaar groeit met dubbele cijfers, ook buiten China

Amer Sports, het moederbedrijf van merken als Salomon, Arc’teryx en Wilson, boekt sterke groei in het eerste kwartaal en verhoogt de jaarprognose. De omzet steeg met een derde, mede dankzij een sterke prestatie in China en een groeiende vraag naar outdoor- en sportkleding.

Wereldwijd meer marktaandeel

De omzet van Amer Sports steeg met 32% tot 1,95 miljard Amerikaanse dollar (1,81 miljard euro), terwijl de brutomarge met 210 basispunten verbeterde tot 59,9%. Opvallend is dat de groei niet langer afhankelijk is van één enkel merk. Vooral de divisies Technical Apparel (met Arc’teryx) en Outdoor Performance (met Salomon) lieten indrukwekkende cijfers zien.