Stakingen achter de rug in Belgisch distributiecentrum H&M

Na moeilijke onderhandelingen hebben de medewerkers ingestemd met een sociaal plan voor het Europese distributiecentrum van H&M in het Belgische Ghlin, waar de geplande sluiting leidt tot een collectief ontslag voor 440 mensen.

Activiteiten hervat

De afgelopen weken was het distributiecentrum van H&M in Ghlin gesloten, na een escalatie van de vakbondsacties op de site, waarbij stakers en afgevaardigden zelfs leden van de directie en niet-stakend personeel op de site zouden hebben vastgehouden. Die sluiting veroorzaakte ook bevoorradingsproblemen in andere Europese landen.

Maandag echter werden de activiteiten hervat, na een vergadering waarin een grote meerderheid van het personaal instemde met een nieuw voorstel voor een sociaal plan dat door de directie van de moderetailer werd voorgelegd. H&M wil de activiteiten in de vestiging stopzetten, wat leidt tot het collectief ontslag van de 440 werknemers die er momenteel werkzaam zijn.

De activiteiten worden nu geleidelijk afgebouwd vanaf eind juni, waarbij de vertrekken gefaseerd zullen plaatsvinden tot september. De distributie wordt overgeheveld naar bestaande centra in Torrejón (Spanje) en Casalpusterlengo (Italië).