Stefano Gabbana stapt op bij Dolce & Gabbana

Het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Medeoprichter Stefano Gabbana heeft zijn functie als voorzitter neergelegd en overweegt zijn belang van 40% te verkopen. Het betekent het einde van een tijdperk.

Einde van de onafhankelijkheid?

Dolce & Gabbana, opgericht in 1985 door Domenico Dolce en Stefano Gabbana, wist zich met zijn eigenzinnige glamour en uitgesproken voorkeur voor onafhankelijkheid decennialang weg te houden van luxeconglomeraten zoals LVMH en Kering. Maar komt daar nu een einde aan?

Het vertrek van Gabbana als voorzitter werd begin dit jaar al vastgelegd in een document bij de Italiaanse Kamer van Koophandel, maar is pas recent naar buiten gebracht. Zijn opvolger is Alfonso Dolce, broer van medeoprichter Domenico Dolce. Gabbana blijft wel betrokken bij de creatieve kant van het merk, zo laat Dolce & Gabbana weten.

De timing is wellicht niet toevallig. Volgens Bloomberg bevindt het merk zich midden in een schuldsanering. Het bedrijf kampt al geruime tijd met financiële uitdagingen. Een nieuwe zoektocht naar 150 miljoen euro aan vers kapitaal, na een eerdere injectie van 450 miljoen euro vorig jaar, onderstreept de urgentie. Bovendien verkoopt het merk mogelijk vastgoed om de liquiditeit te verbeteren.