Sterke groei in Europa voor Levi’s

Levi Strauss & Co. ging vooruit met dubbele cijfers in een sterk eerste kwartaal. De groei versnelt in alle regio’s en kanalen, maar wordt toch vooral gedreven door de overstap naar een “direct-to-consumer” ­model.

Verhoogde jaarprognose

De netto-omzet van de denimfabrikant groeide met 14% naar 1,7 miljard Amerikaanse dollar (1,5 miljard euro). Organisch gaat het om een stijging met 9%. Uitblinker was Europa, dat 24% gerapporteerd en 10% organisch groeide. Azië ging er met 13% op vooruit terwijl Noord- en Zuid-Amerika 9% stegen. Beyond Yoga, het activewear-merk van de groep, zag de netto-omzet met 23% toenemen.