Strategische herstructurering bij G-Star kost 75 jobs

Om te anticiperen op een veranderende marktdynamiek wil het Nederlandse modemerk G-Star overgaan tot een strategische herstructurering. Daarbij worden 75 functies geschrapt.

“Wendbaarder worden”

G-Star wil de complexiteit in de organisatie verminderen en de efficiëntie verbeteren. Processen worden vereenvoudigd, doorlooptijden verkort en het productaanbod bijgestuurd. Daarbij komen 75 functies te vervallen.

“G-Star heeft een sterke merkidentiteit en een duidelijke toekomstvisie. Door onze organisatie te vereenvoudigen en onze focus te versterken, bouwen we aan een wendbaarder bedrijf dat onze klanten beter kan bedienen en duurzame groei kan realiseren”, zegt CEO Rob Schilder in een persbericht.

G-Star, grotendeels in handen van het Amerikaanse investeringsfonds WHP Global, heeft ongeveer 300 brand stores in 60 landen, en is daarnaast ook verkrijgbaar bij meer dan 5.000 multimerken-verkooppunten wereldwijd en online.