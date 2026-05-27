Tod’s-topman stapt op na amper twee jaar

John Galantic is opgestapt als CEO van Tod’s, minder dan twee jaar na zijn aantreden. Hij verliet het luxebedrijf eind april en keerde terug naar de Verenigde Staten. De positie wordt voorlopig niet ingevuld.

Onderzoek naar productieomstandigheden

Galantic begon in september 2024 als topman, maar volgens een woordvoerder vertrekt hij nu om persoonlijke redenen en is hij teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Voor zijn komst naar Tod’s werkte Galantic ongeveer zestien jaar bij Chanel, waar hij de activiteiten in de Verenigde Staten en andere internationale verantwoordelijkheden aanstuurde.

Het afgelopen jaar raakte Tod’s verwikkeld in een sectorbreed onderzoek van Italiaanse aanklagers naar wantoestanden in de productieateliers van luxemerken die onder de “made-in-Italy”-vlag opereren. Onder andere Armani en Dior werden eerder al beschuldigd van arbeidsuitbuiting.

Een tak van LVMH, die instaat voor de productie van Dior-handtassen, is zo in 2024 onder curatele geplaatst. Arbeiders, vaak illegale migranten, moesten er op de werkvloer en in slechte omstandigheden overnachten. Tod’s-voorzitter Diego Della Valle uitte echter kritiek en waarschuwde dat het juridische onderzoek de stabiliteit van de luxesector bedreigt.