Torfs en Kringwinkel Groep gaan structureel samenwerken

Kringwinkel Groep en schoenketen Torfs gaan samen schoenen en kledij inzamelen voor hergebruik. Dit is geen éénmalige campagne, maar een duurzame samenwerking, benadrukken beide partijen.

Ophaling, sortering en hergebruik

Torfs en de Kringwinkels slaan de handen in elkaar voor een structurele samenwerking rond inzameling en hergebruik van schoenen en kledij. Concreet kunnen klanten in alle Torfs-winkels het hele jaar door oude schoenen en kledij achterlaten in een geefbox. De lokale Kringwinkels zorgen voor de ophaling, sortering en hergebruik. Daarnaast zullen Torfs en Kringwinkel ook nog extra inzamelacties organiseren voor schoenen in ruil voor een kortingsbon, en een tweedehandsbeurs organiseren, waarbij Kringwinkel instaat voor de sortering.

Verkoopbare stukken krijgen een tweede leven in de Kringwinkels. Minder kwalitatieve materialen worden maximaal gerecycleerd via gespecialiseerde partners. Enkel een beperkt deel kan niet worden hergebruikt of gerecycleerd. Op een gezamenlijke landingspagina zullen klanten kunnen volgen wat er precies gebeurt met de ingezamelde schoenen en kledij en hoeveel er werd ingezameld, gesorteerd en hergebruikt.

“Dit maakt de cirkel rond”

“Met mijn 25 jaar ervaring in de schoenenretail ben ik ook bijzonder blij met deze samenwerking – voor mij maakt dit de cirkel rond”, zegt Bie Buelens, directeur van de Kringwinkel Groep. “Deze samenwerking toont hoe sterke retailpartners samen maatschappelijke impact kunnen vergroten. Dankzij Torfs bereiken we mensen rechtstreeks in hun buurt en kunnen we nog meer goederen lokaal hergebruiken. Dat betekent minder afval én meer kansen voor onze medewerkers in de sociale economie. Dat is precies waar Kringwinkel Groep voor staat.”

“Bij Torfs geloven we dat 360° zorg resulteert in 360° winst. Door samen te werken met Kringwinkel zorgen we ervoor dat ingezamelde schoenen en kledij niet alleen lokaal een tweede leven krijgen, maar ook bijdragen aan lokale sociale tewerkstelling, aldus Toon Torfs, Duurzaamheidsmanager Torfs.

Kringwinkel Groep verenigt 140 lokale Kringwinkels die samen werk bieden aan duizenden medewerkers in de sociale economie. Elke ingezamelde schoen of jas betekent niet alleen minder afval, maar ook meer kansen op werk en opleiding.