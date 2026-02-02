Valentino (voorlopig) gered door kapitaalinjectie van 100 miljoen euro

Twee weken na het overlijden van oprichter Valentino Garavani, rondt modehuis Valentino zijn sanering voorlopig af met een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro.

Banken eisen ingreep

Het Italiaanse modehuis Valentino, dat voor 70% in handen is van het Qatarese investeringsfonds Mayhoola en voor 30% van het Franse luxeconglomeraat Kering, heeft een cruciale stap richting herstel gezet. Beide aandeelhouders hebben een kapitaalinjectie van 100 miljoen euro doorgevoerd om de financiële uitdagingen van het merk aan te pakken. De banken drongen aan op een tussenkomst van de aandeelhouders, nadat het couturemerk de voorwaarden van een lening van 530 miljoen euro schond.