“Vinted-gebruikers bespaarden 21,6 miljard euro aan mode-aankopen”

Driekwart van de bestellingen op Vinted hebben de aankoop van een nieuw artikel voorkomen. Zo hebben gebruikers van het tweedehandsplatform miljarden euro’s aan mode-aankopen bespaard.

Verschuiving in koopgedrag

Kopers op Vinted hebben in 2025 gezamenlijk 21,6 miljard euro bespaard op modeartikelen voor volwassenen. Ze betaalden gemiddeld 72% minder dan de oorspronkelijke winkelprijs. Dat leidt tot een structurele verschuiving in koopgedrag: 88% van de gebruikers raadpleegt eerst de app voordat ze nieuwe aankopen doen. 76% van de aankopen op Vinted voorkwam de aankoop van een nieuw artikel. Dat blijkt uit het nieuwe Impact Report 2025 dat Vinted zopas publiceerde.

63% van de kopers zegt dat Vinted hen helpt de gezinsuitgaven beter te beheren, en evenveel (63%) zegt dat ze zichzelf of hun gezin hierdoor vaker kunnen verwennen. 31% van de leden gebruikt de besparingen voor dagelijkse benodigdheden zoals eten en rekeningen.

De “Vinted-formule”

In 2025 vloeide 10,8 miljard euro rechtstreeks terug naar de verkopers op Vinted. 52% van hen biedt iets te koop aan om te voorkomen dat het wordt weggegooid, 42% wil wat geld terugverdienen aan ongedragen kleding. Ongeveer de helft gebruikt het verdiende geld om een volgende aankoop op Vinted te doen. 41% houdt rekening met de inruilwaarde voordat ze iets nieuws kopen, en 56% zorgt beter voor hun spullen omdat ze weten dat ze deze later kunnen verkopen.

Tweedehands kan een echt verschil maken voor de financiën van mensen én voor het klimaat, argumenteert het tweedehandsplatform, dat zelf spreekt van de “Vinted-formule”: “Als tweedehands een makkelijke en goedkopere optie is, kiezen mensen er keer op keer voor – en het blijkt ook nog eens een uitstekende keuze voor het klimaat te zijn. Een besparing van 21,6 miljard euro door onze leden in één jaar tijd en een vermijding van 1.607 kiloton CO₂e laten zien wat er mogelijk is als miljoenen mensen die keuze maken, transactie na transactie”, zegt duurzaamheidsdirecteur Marianne Gybels.

Het Litouwse tweedehandsplatform zag de omzet in 2025 met 38% stijgen tot 1,1 miljard euro, mede door de introductie van nieuwe productcategorieën, zoals elektronica en huishoudelijke artikelen, en de uitbreiding naar drie nieuwe landen.