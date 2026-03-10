“Voorzichtig” Hugo Boss overtreft verwachtingen

Hugo Boss overtrof vorig jaar de winstverwachtingen, maar kijkt met voorzichtigheid naar 2026. Het wordt een uitdagend overgangsjaar, nog los van de recente spanningen in het Midden-Oosten.

Marge en winst herstellen

Hugo Boss heeft in 2025 een sterker dan verwacht operationeel resultaat geboekt: het Duitse modehuis rapporteerde een stijging van de EBIT naar 391 miljoen euro, boven de analistenverwachtingen van 379 miljoen euro. De omzet steeg licht naar 4,3 miljard euro, goed voor 2% groei gecorrigeerd voor wisselkoersen. Vooral het vierde kwartaal toonde veerkracht, met een omzetgroei van 7%.